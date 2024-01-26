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Türkiye
AA 26.01.2024 22:40

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul-Ankara Devlet Yolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, Kaynaşlı İlçesinden itibaren ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." denildi.

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