Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Fiyat tarifesi, Cumhur İttifakı grubunun "ret" oylarına karşın Millet İttifakı grubunun "evet" oyları ile belediye meclisinden geçmiş oldu.

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlendi.

"Suyu 11 kat fazla ödeyecekler"

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklular suyun metreküpünü de 2,5 dolardan kullanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İki yabancının Bolu'da, belediyemize başvurarak evlenmesi halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğu ile aldık bu kararı. İkinci konu da 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su ücretlerinin 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi ile ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesine göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu'da oturma izni almış olanları kapsıyor. Bugünün kuru ile normal su tarifesinden 11 kat fazla ödeyecekler" dedi.

Özcan, yabancı uyruklu kişilerden suyu dolar olarak değil ödeme yapılacağı günün dolar kuru üzerinden Türk lirası olarak tahsil edeceklerini ifade etti.

Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.