Parçalı Bulutlu 35.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-DHA 21.08.2024 14:37

Bolu-Ankara sınırında orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu-Ankara sınırında orman yangını

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 

ETİKETLER
Bolu Orman Yangını
Sıradaki Haber
Sosyal medyada "duvar yazısı" cinayeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
İstanbul, küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor
15:49
Hamas'tan "İsrail terörünü durdurun" çağrısı
15:45
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
15:31
Polatlı'daki trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
15:22
Asırlık ağaç köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı
15:23
Amerikan Foreign Affairs: İsrail, siyonizmin sonunu getirecek
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ