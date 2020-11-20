Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boğulan köpeği kıyafetleriyle denize atlayarak kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.
Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşandı.
İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.
Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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