Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.