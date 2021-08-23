Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bodrum'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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