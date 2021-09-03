Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, 2 helikopter ile 5 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yerleşim yerine yakın olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
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