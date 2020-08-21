Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı.
Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Etiketler: orman yangını Muğla bodrumSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:56
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