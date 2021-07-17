Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, alevlerin yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması endişeyi daha da artırdı.

Ekipler alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]