Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.
Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan, alevlerin yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması endişeyi daha da artırdı.
Ekipler alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
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