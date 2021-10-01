Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
Bodrum Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
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