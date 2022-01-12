Muğla'da birkaç gündür devam eden sağanak etkisini artırdı. Bodrum'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Binalarda mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalıkavak ve Geriş Mahallesinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir binanın zemin katındaki daire tamamen sular içerisinde kaldı.

Ekipler binadaki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede sular altında kalan bahçelerde tahliye işlemi devam ediyor.

İslamhaneleri Mahallesi’nde belediye ekiplerince sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Aynı mahallede bulunan ve içerisini tamamen su basan bir marangozhanede ise suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin hem temizlik hem de su tahliye çalışması aralıksız sürüyor.