Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.08.2023 11:46

Bodrum'da ana isale hattı yine patladı: Tazyikli su metrelerce havaya yükseldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.

Bodrum Torba - Gölköy yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ana isale hattı patladı. Patlamanın ardından yüzeye çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. Yoldan geçen sürücüler, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Metrelerce havaya yükselen tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
İstanbul'da 104 bin 706 kaçak güneş kremine el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Erdoğan: İsveç'in önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım
13:39
Türkiye 7 ayda 1,9 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
13:46
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
13:32
İBB'nin öğrenci yurtlarına başvurular başladı
13:33
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması
13:19
Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
FOTO FOKUS
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ