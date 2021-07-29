Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Bodrum ve Didim'de de orman yangınları çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Didim ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Çok sayıda ekip, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Didim'de bazı evler tedbiren boşaltıldı
Aydın Didim'de Efeler Mahallesi Tekağaç mevkiindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.
Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını Son Dakika Yangın
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