BM'de, Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi "insani hakları ve kadın" açısından ele alındı

Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 57'nci Oturumu kapsamında düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlattığı Sıfır Atık Hareketi'nin felsefesi ve somut sonuçlarının yanı sıra iklim değişikliği, çevresel kriz, kirlilik ve atıkların kadınların hayatında oluşturduğu sorunlara değinildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın video mesaj gönderdiği programa, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Sierra Leone'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Lansana Gberie, Cenevre Çevre Ağı Koordinatörü Diana Duarte Rizzoli'nin yanı sıra BM Çevre Programı (UNEP), BM Kadın Birimi (UN Women), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve diğer ilgili kuruluşlardan panelistler katıldı.

Bakan Göktaş, gönderdiği video mesajında, toplantının faydalı kararlar almak için bir fırsat sağlayacağını ümit ettiğini kaydederek, dünyanın çeşitli bölgelerinin hala farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Çevre kirliliği en fazla kadınları ve çocukları etkiliyor"

Göktaş, "Bugün iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin olumsuz etkileri en fazla kadınları ve çocukları etkiliyor. Hepimizin bildiği üzere, artan sanayileşme ile birlikte, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen durumlarla daha sık karşı karşıya kalıyoruz. Giderek büyüyen sınır ötesi kirlilik sorunu, doğanın ciddi şekilde tahrip olmasına neden oluyor. İklim değişikliğinin ekosistemleri ve insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen bir sorun olduğu da kuşkusuz açıktır. Ne yazık ki, bu olumsuz etkiyi kadınlar üzerinde daha belirgin ve ciddi biçimde gözlemliyoruz" dedi.

Çevre kirliliğinin, kadınların üreme sağlığını etkilediğini, doğum sırasında ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ve kanser riskini artırdığını vurgulayan Göktaş, bakım yükünün büyük bir kısmını üstlenen kadınların, çevre kirliliği nedeniyle sağlığı bozulan diğer aile üyelerinin sağlık ve bakımının yönetilmesi konusunda da artan taleplerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Göktaş, "Özellikle kırsal alanda, toprağın ve suyun kirlenmesi, daha çok kadınların özellikle gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını da güçleştiriyor. Çevre sorunları, ekimden hasada varana kadar tarım ve çiftçilik gibi çoğunlukla kadınların çalıştığı sektörlerde halihazırda var olan eşitsizlikleri artırıyor" diye konuştu.

Çevre kirliliği ve zararlı atık probleminin, toplumsal adalet ve eşitlik üzerinde ekstra yük olarak ortaya çıktığına işaret eden Göktaş, çevre kirliliğini, neden olduğu problemleri azaltmak yönüyle değerlendirmenin yanı sıra kadınların lider rolde kirliliğin temel nedenlerini görüşmek için aktif katılımlarının sağlanması yönüyle de ele almaları gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede kararlı adımlar atan ve ulusal koşullar kapsamında etkili bir strateji yürüten bir ülkedir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve Türkiye'de başlayıp küresel bir ivme kazanan Sıfır Atık projesi de Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Özellikle bu konuda kadın haklarının önceliklendirilmesi önemli gündem maddelerimizden biridir. Bu kapsamda, Pekin Deklarasyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yorulmadan sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve iklim değişikliği bağlamında kadınların güçlendirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın' ana politika eksenlerinden biri çevre ve iklim değişikliğidir. Ayrıca kesintisiz olarak kadın girişimciliğini teşvik ediyor ve kadın kooperatiflerini güçlendiriyoruz."

Programa video mesaj ile katılan BM'nin zehirli maddeler ve insan hakları konusundaki Özel Raportörü Marcos Orellana ile diğer panelistler, Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin ve Emine Erdoğan'ın rolünü vurguladı.