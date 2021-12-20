Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te yoğun kar: Eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Bitlis'te de bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
Bitlis'te merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Eğitim
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