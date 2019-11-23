Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarla, Bitlis merkez kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Kasım 2019 tarihi itibariyle Şehit GK Muhsin Apak 2019-84” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 23 Kasım 2019 günü araziye gömülü vaziyette 1 adet boş büyük tüp, 4 adet dolu küçük tüp, bin kilogram gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir." denildi.

Güvenlik güçlerinin il genelinde operasyonları sürüyor.

Kaynak: İHA