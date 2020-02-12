Valilikten yapılan açıklamada, hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ve bağlı köylerde perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün süre ile eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.