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Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ve bağlı köylerde perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün süre ile eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: son dakika Kar tatiliSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:58
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