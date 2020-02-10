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Bitlis'te okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA ]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis'te yarın okullar tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Öte yandan Tatvan-Ahlat kara yolunda yoğun tipi olduğu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücülerin beklemede kalmaları veya hava şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, Tatvan-Van kara yolunun açık olduğu sürücülerin bu istikameti kullanabileceği bilgisine yer verildi.
Etiketler: tatil son dakika Okul Kış kar eğitime kar engeli BitlisSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:17
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