COVID-19'u yenen 98 ve 78 yaşındaki iki hastanın da aralarında bulunduğu 9 kişi, Başhekim Dr. Erdinç Eren ve hastane çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Başhekim Eren, yaptığı açıklamada, dünyanın COVID-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bitlis'te pandemi hastanesi olarak kabul edilen Tatvan Devlet Hastanesinde tüm sağlık çalışanlarının COVID-19 tanılı hastaların takip ve tedavisi için çalıştığını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Bu süreçte birçok hastamızı tedavi ettik. Hastaların bir kısmı tedavi ve takibi hafif klinikle atlatırken bazıları da özellikle yaşlı ve ek hastalıkları olanlar ağır bir klinik geçirmekte, yoğun bakım ihtiyacı olabilmekte ve zor bir tedavi süreci geçirmektedir. Bu tedavi sürecinin ardından COVID-19'u yenerek taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray da taburcu edilenlerin evde de izolasyonlarına devam edileceğini dile getirdi.