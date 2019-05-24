Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bitlis'te en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSXl1fxc0S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Mayıs 2019

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: TRT Haber