Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen tırın sürücüsü U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.