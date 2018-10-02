  • 02 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.027
    EURO 6.947
  • BIST 97889.08
    ALTIN 231.779
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, kamu kurumlarında aktif görev yapan 7 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle ilimiz merkezli Ağrı, Antalya, Kilis ve Siirt'te 7 kişiye yönelik eş zamanlı ve planlı operasyon neticesinde, kamu kurumlarında aktif görev yapan M.B., A.B., M.F., A.B., F.T., H.S. ve F.A. yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER