Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe kaymakamlığınca eğitime 15 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile ara verildi.

Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat İlçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 15. 02.2019 cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: TRT Haber