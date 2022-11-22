Birçok kentte şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yolları su bastı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Muğla

Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İtfaiye ekipleri, Çarşı Mahallesi’nde bir evi basan suyu tahliye etmek için yoğun uğraş verdi. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Araçlar da göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmurla birlikte yola gelen toprak ve taşlar, Mümtaz Ataman Caddesi’ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Tekirdağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.

Dolu yağışının da etkili olduğu Süleymanpaşa ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüştü. Kentte sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış sırasında koltuk değnekleri ile yürüyen vatandaş, su basan yolun karşısına yakınlarının desteğiyle geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir

Meteoroloji Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi'nin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bir saat kadar etkili olan yağış sürücüleri ve motokuryeleri zorladı.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin saçak altlarına ve apartmanlara sığınırken, yollarda su birikintileri oluştu.