Adana'da 27 yaşındaki Ömer Sancar ile 28 yaşındaki eşi Nazik Sancar bir süredir ayrı yaşıyordu.

Çift, bir gün önce barışarak tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ömer Sancar, evde bulunan silahla eşi Nazik Sancar'a birçok kez ateş etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Sancar polise teslim oldu.