Samsun'da bir okuldaki 5 çocuk, "silince virüs bulaşmaz" diyerek müzik dersinde aynı flütü kullandı.

Ortak kullanılan bir flüt, 14 kişiye virüsün bulaşmasına neden oldu. Sadece çocuklar değil, aileleri de virüse yakalandı.

"Çocuklara bulaşıcılık konusunda eğitim verilmeli"

Uzmanlar, çocuklara bulaşıcılık konusunda eğitim verilmesi gerektiğini söylüyor. Ev ziyaretleri konusunda da uyarıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, yayılımda çocukların çok etkili olduğunu söyleyerek, "İnsanlar kendilerini koruyorlar fakat torun ve çocuklarıyla görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayanların görüşmesi risk faktörü" diyor.