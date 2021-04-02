Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA, TRT Haber
Bir flüt 14 vakaya neden oldu
"Çok yüksek riskli" bölge olan Karadeniz'deki bir şehirde 5 çocuk aynı flütü kullandı, aileleriyle birlikte 14 kişi koronavirüse yakalandı. Uzmanlar, çocukların yayılımda çok etkili olduğunu söyleyerek aileleri uyardı.
Samsun'da bir okuldaki 5 çocuk, "silince virüs bulaşmaz" diyerek müzik dersinde aynı flütü kullandı.
Ortak kullanılan bir flüt, 14 kişiye virüsün bulaşmasına neden oldu. Sadece çocuklar değil, aileleri de virüse yakalandı.
"Çocuklara bulaşıcılık konusunda eğitim verilmeli"
Uzmanlar, çocuklara bulaşıcılık konusunda eğitim verilmesi gerektiğini söylüyor. Ev ziyaretleri konusunda da uyarıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, yayılımda çocukların çok etkili olduğunu söyleyerek, "İnsanlar kendilerini koruyorlar fakat torun ve çocuklarıyla görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayanların görüşmesi risk faktörü" diyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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