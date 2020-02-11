Haber Giriş: Kaynak: AA
Bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı
[Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen oğulları, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.
Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Eşrefoğlu çifti, İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttikleri oğullarıyla 5 yıllık hasretlerini giderebilmek için, ifade işlemlerinin bitmesini bekliyor.
Diyarbakır bir aile daha evladına kavuştu.
Etiketler: diyarbakır anneleri evlat nöbetiSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 00:10
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