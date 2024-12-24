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Türkiye
İHA 24.12.2024 07:09

Bingöl'de yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
[Fotograf: AA]

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkiinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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