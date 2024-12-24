Bingöl'de yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkiinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.