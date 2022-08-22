Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
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