Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de sel: Yedisu-Karlıova yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından sel meydana geldi. Şiddetli yağış sonucu Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.
Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan bazı kişilerin sel sularının geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.
[Fotoğraf: AA]
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