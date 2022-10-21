Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 23:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilo esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi.
Etiketler: Bingöl Hint Keneviri
Son Haberler
- 00:09
- 23:42
- 23:30
- 23:17
- 23:08
Sıradaki Haber
Vatan Caddesi 29 Ekim provası nedeniyle trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz