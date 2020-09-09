Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakika depremSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 22:45
Sıradaki Haber
İzmir'de esnek çalışma modeline geçilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz