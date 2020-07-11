Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl ve Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe
Bingöl'deki 26 ayrı noktada 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında da icra edilen operasyonda 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kg esrar ele geçirildi.
Son 2 günde narko terör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirilirken, bu yakalamalarla birlikte son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarı 42 milyon 110 bine yükseldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:43
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