Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı20 Ocak 2020 Pazartesi 18:30 - Son Güncelleme
Bingöl ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bingöl ve İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı operasyon
Bingöl merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda 1 kilo 105 gram esrar, 21 hap, 7 gram sentetik uyuşturucu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA