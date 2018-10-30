Bilim Seyyahları'nın Balkanlar’daki yolcuğu devam ediyor

Bilim Seyyahları Projesi, Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinde...
Katılımcılar, fizikten kimyaya, biyolojiden matematiğe, robotikten mimarlığa farklı alanlarda atölye çalışmalarını ve deneyleri izleme fırsatı buluyor.
Proje ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 47, Mestanlı İmam Hatip Lisesinden ise 60 kişilik öğrenci ekibi katılımcılara çalışmalarını sundu.
Bir sonraki durak: Yunanistan'ın Gümülcine şehri
Ev sahibi Mestanlı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bozov da organizasyondan oldukça memnun.
Bilim Seyyahlarının bir sonraki durağı ise Yunanistan'ın Gümülcine şehri olacak.
Kaynak: TRT Haber