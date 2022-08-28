Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te yoldan çıkan minibüs su kanalına devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir minibüs yoldan çıkarak su kanalına girdi. Yaşanan kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. idaresindeki minibüs yoldan çıktı.
Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 6'sı hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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