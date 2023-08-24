Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 1 uçak, 10 arazöz, 10 su tankı, 5 helikopter ve yaklaşık 130 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

"Elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçildi"

Olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

Aygöl, elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Kayalık olan bu alanda rüzgarın hızlı estiğini anlatan Aygöl, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz."