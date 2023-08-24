Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.08.2023 13:34

Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 1 uçak, 10 arazöz, 10 su tankı, 5 helikopter ve yaklaşık 130 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

"Elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçildi"

Olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl,  yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

Aygöl, elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Kayalık olan bu alanda rüzgarın hızlı estiğini anlatan Aygöl, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz."

ETİKETLER
Bilecik Orman Yangını
Sıradaki Haber
"Kask siparişi verdim" bahanesi cezadan kurtaramadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:52
Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
20:40
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu çıktı
20:39
Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı
20:36
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
20:26
KARDEMİR'de üretilen ilk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi
20:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ