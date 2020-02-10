Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Binanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.