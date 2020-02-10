Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Binanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.
Etiketler: İstanbul Beyoğlu metruk bina ömer avni mahallesiSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 06:41
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