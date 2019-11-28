Türkiye
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 15:33 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 15:37
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye silahlı saldırı düzenlendi, olayda 5 kişi yaralandı.
Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: silahlı saldırı internet kafe Beyoğlu