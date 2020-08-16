Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda apartman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan daireye müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul beyoğlu yangın apartman yangınıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:12
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