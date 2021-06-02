Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 08:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binada yaşayanlar tahliye ediliyor. pic.twitter.com/FZoVGQHgIa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Son Dakika Yangın
Son Haberler
- 08:26
- 08:23
- 07:20
- 06:43
- 06:01
Sıradaki Haber
Sobası benzinle tutuşturulan ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz