Katip Çelebi Mahallesi Tel Sokak'taki 4 katlı tarihi binanın 2 katındaki kafede yangın başladı.

Binanın ikamet olarak kullanılan üst katlarında oturan, aralarında sinema sanatçısı Sühelya Artun ve ailesinin de olduğu kişiler yangından yayılan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.