Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 4 katlı tarihi binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda tarihi bir binada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Katip Çelebi Mahallesi Tel Sokak'taki 4 katlı tarihi binanın 2 katındaki kafede yangın başladı.
Binanın ikamet olarak kullanılan üst katlarında oturan, aralarında sinema sanatçısı Sühelya Artun ve ailesinin de olduğu kişiler yangından yayılan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: yangın tarihi bina İstanbul BeyoğluSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 04:10
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