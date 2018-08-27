Beykoz'da orman yangını çıktı

Riva'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.
Kaynak: AA
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Riva'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.
Kaynak: AA