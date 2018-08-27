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Beykoz'da orman yangını çıktı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Beykozda orman yangını çıktı

Riva'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: orman yangını, İstanbul, Beykoz
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