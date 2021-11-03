Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beykoz'da motosiklet kazası: Aracın camından içeri girdi
İstanbul Beykoz'da, hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle aracın camından içeri girdi. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı.
Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi.
Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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