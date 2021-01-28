Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Beykoz’da gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Beykoz açıklarında Panama bandıralı boş kuru yük gemisinde arıza meydana geldi. Gemi, demir atarak yardım çağrısında bulundu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışmaları başladı.
İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki Petra Star adlı kargo gemisi, Riva açıklarında makine arızası yaptı.
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.
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