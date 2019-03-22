Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk "birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü şoförü "birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk "birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: İHA