Türkiye
Beşiktaş'ta otobüs durağa girdi: 13 yaralı03 Kasım 2019 Pazar 16:55 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 18:07
Beşiktaş'ta bir otobüs durakta bekleyenlere çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.
Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.
Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA