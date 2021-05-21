Sandıklı ilçesinde çaydanlıktaki suyun devrilmesi sonucu yaralanan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin kızları Beril Server, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edildi.

Acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'nun yol boyunca kucağında taşıdığı Beril bebeğin tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde başlandı. Yanık Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Sami Apak ve hemşireler tarafından tedavisi üstlenilen Beril Server Aktaş, annesiyle birlikte kaldığı odasında tedavi ediliyor.

Beril bebeğin yüz, boyun ve göğsünde oluşan ikinci derecede yanıklar nedeniyle tedavisinin yaklaşık iki hafta süreceği bildirildi.

Anne Aktaş: Şu anda durumu iyi

Beril'in 28 yaşındaki annesi Fatma Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvaltı hazırlamaya mutfağa gittiği sırada odada yalnız olan kızının çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döktüğünü söyledi.

Hemen Afyonkarahisar'da acil servise götürdüklerini anlatan Aktaş, "Oradan da ambulans helikopterle Eskişehir'e getirdiler. Şu anda durumu iyi. Doktorlarımız sağ olsun ilgileniyor. Durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar. Sağ olsun helikopterdeki sağlık çalışanımız da çok ilgilenmiş. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beril'in tedavisiyle ilgilenen Dr. Sami Apak da bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve cerrahi bir müdahale düşünmediklerini aktardı.

Genel pansuman tedbirleriyle iyileşmenin olacağını düşündüklerine işaret eden Apak, şunları kaydetti:

"Yanık tedavisi uzun süreçli olduğundan şu anda gözlem altında. Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsünün ön kısmında yüzde 8 oranında ikinci derecede derin ve yüzey yanıkları vardı. İlk geldiğinde karşılayıp, hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Tedavisi gayet güzel şekilde devam ediyor. Üzerindeki file ise kendine zarar vermesin, pansumanlar etkili olsun diye geçici bir zaman takılacak. En az iki hafta bizde tedavi süreci devam edecek. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkartacağız."

Kasapoğlu: Yanık Merkezi'nde 4 bin hasta muayene edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kasapoğlu ise üzerine sıcak su dökülen 16 aylık bebeğin baş ve boyun yanığıyla kendilerine getirildiğini bildirdi.

Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hastanemizdeki Yanık Merkezi'nde 2018 yılından bu yana 4 bin hasta muayene edildi. Bunların 2 bini yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde gerçekleşti. Yaklaşık 600 ameliyatlı işlem gerçekleştirdik. Yanık Merkezi'nde çocuk hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı yanık sertifikasyonuyla görev yapıyor. 8 yatağımız, 4 adet 3. basamak yoğun bakım yatağımız, bir ameliyathane, hidroterapi alanlarıyla tam donanımlı bir merkeze sahibiz. Yurt içi ve yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

Şefkatle kollarını açtı

Ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen Minik Beril'i, o yolculuk sırasında Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko kucağında taşıdı.

Minik Beril'in acısını dindirmek için şefkatle kollarını açan ve bir an olsun bırakmayan Canko'nun fotoğrafı, pek çok kişi tarafından paylaşıldı, görenlerin içini ısıttı.

Canko, vaka ihbarı ile meteorolojik değerlendirmenin ardından 20 dakika içerisinde Sandıklı ilçesine ulaştıklarını söyledi.

"Boynuma sarıldı, o beni ben de onu bırakmadım"

Burada Beril bebeğin kendisini kara ambulansında beklediğini dile getiren Canko, şöyle konuştu:

"Bebek, ambulansta annesinin kucağındaydı. Çok korkmuş ve acı çekmiş bir şekildeydi. Artık korkudan titreme krizlerine giriyordu. Önce annesiyle birlikte helikoptere yaklaştırdık. Annesinin kucağından alıp sedyeye yatırmam gerekiyordu. O sırada bebeğin sedyeye yatmasına içim el vermedi. Havalandıktan belli bir süre sonra da cihazlara bağlamamız gerekiyordu. Beril bebek, cihazlara bağlamamıza bile müsaade etmedi. Boynuma sarıldı, o beni ben de onu bırakmadım. Bu şekilde Eskişehir'e kadar gittik."

"Tekrar ona sarılmak isterim"

Canko, Beril bebeğin kucağında 10 dakika sonra uyuduğunu, o süreçte ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu vurguladı.

Aile ile çok fazla diyalog kuramadığını aktaran Canko, "Ailesine 'çocuğunuzu merak etmeyin, emin ellerde' dedim. Beril bebeğin Eskişehir'de tedavisi tamamlandıktan sonra ona küçük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. En azından Beril bebek sağlığına kavuştuktan sonra tekrar ona sarılmak isterim." ifadelerini kullandı.