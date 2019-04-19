"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Çevre illerden gelen çok sayıda kişi, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen yer ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili programı

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, mevlit ve ilahileri dinledi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Programa katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti.

Kaynak: AA