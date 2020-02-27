Haber Giriş: Kaynak: İHA, TRT Haber
Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da beklenen fırtına, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sahilde oluşan dalgaların 5 metreyi ve saatteki hızının da 60 kilometreyi geçtiği görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde fırtınanın etkili olacağı duyurulmuştu.
Gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Rüzgarın saatteki hızı 64-71 kilometre arasında değişiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Rüzgarlı ve yağışlı havanın, bugün İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Deniz ulaşımında yaşanan iptaller veya ertelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları resmi Twitter adresinden ve internet sitesinden duyuruluyor.
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul FırtınaSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 06:10
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