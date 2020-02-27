Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde fırtınanın etkili olacağı duyurulmuştu.

Gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Rüzgarın saatteki hızı 64-71 kilometre arasında değişiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Rüzgarlı ve yağışlı havanın, bugün İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Deniz ulaşımında yaşanan iptaller veya ertelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları resmi Twitter adresinden ve internet sitesinden duyuruluyor.