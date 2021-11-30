Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bebeğine şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Gaziantep'te bebeğini darp ederken görüntüleri ortaya çıkan baba gözaltına alındı. Kafasında travmaya bağlı yaralanma olan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor.
Gaziantep'te bazı sosyal medya mecralarında bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
Feci şekilde dayak yiyen bebek hastaneye kaldırıldı. Kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilen bebeğin hastanede tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, baba Y.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Baba Y.G. hakkında adli süreç devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep
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